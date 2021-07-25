香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（25日）表示，不少人以為年輕人感染新冠肺炎後大多為輕症，但最近香港有一位13歲女童染病一周後危殆，出現肺花及身體衰竭。袁強調，勿以為年輕就無事，部分兒童會出現嚴重炎症反應，例如血管炎，接種新冠疫苗後幾乎百分百可預防重症，他舉例說，近日不少海外接種輝瑞疫苗人士抵港後即使確診，但幾乎無病徵。

袁國勇表示，香港瑪麗醫院目前約有60至70名年輕人，感染新冠肺炎康復後，到醫院回診，不少人有嗅覺失靈問題，例如咖啡味變成石油氣味，還有部分甚至有臭味幻覺，無故覺得有臭味，部分人的嗅覺數月仍未復原，袁指年輕人也要接種新冠疫苗，預防後遺症或重症。

袁解釋，年輕人由於免疫系統較好，產生的疫苗反應亦較大，接種第二針的人超過20％會發燒，尤其男性運動量較高，免疫反應也會較大，因此，出現心肌炎機率亦較大。不過，疫苗併發症發生率是100萬人才有40人出現，機率很低。即使有氣喘、食物敏感、鼻敏感，同樣可接種，除非本身有嚴重過敏，打針前最好諮詢醫生。

對於坊間有傳言疫苗mRNA技術的疫苗會影響生育，袁指，已有科學研究證實，疫苗不會影響卵子及精子質量，也不影響餵哺母乳。長者方面，袁說：「可以打流感疫苗，自然就打新冠疫苗。」無論有任何長期病患，只要病情受控，就可以接種疫苗。不過，長者免疫系統較差，有機會每隔1至2年就要補打加強劑。對於接種第三針的爭議，袁指，外國數據是以器官移植病人、血癌或淋巴癌病人做測試，他們打針後難有抗體，需補針，但一般人是否需補針的科學數據仍不足，加上香港驗抗體水平的測試仍未很普及，仍有待研究。

此外，袁認為，香港不應再以7或8成接種率為目標，最理想是99％人口接種新冠疫苗，因新冠肺炎勢會變成流感，「遲早所有人都會中招」，即使將來的變種病毒可抵禦疫苗的中和抗體，但打針的人，淋巴細胞仍有免疫反應，同樣可繼續預防重症。