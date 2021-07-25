我國男網一哥盧彥勳25日在東奧敗給德國新星茲維列夫，20年職業運動員生涯正式畫下句點。蔡英文總統表示，她相信職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始。「你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力」。

蔡英文今天在臉書表示，20年職業生涯，5屆奧運代表，一顆永不忘回饋台灣的初心。「謝謝彥勳，台灣的網球一哥！」

她說，今天中午，男網好手盧彥勳在豔陽下，完成了本屆奧運的賽事，並將卸下職業球員的身分。從2004雅典奧運開始，盧彥勳用手中的球拍，在奧運殿堂上，一次又一次讓世界看見台灣，也讓球迷留下了滿滿的回憶。

盧彥勳職業生涯累積的成就，許多都是台灣男網史上第一。在球場外，他則是第一位當選ATP（職業網球聯合會）球員理事的台灣人，也願意為台灣的體育發展提供建言。蔡英文指出，不論是在國際網壇還是國內，他總是為了選手的權益和更好的網球環境，不斷貢獻自己的想法。

蔡英文表示，她真的非常佩服，這麼多年來，盧彥勳展現出的勤奮、謙遜、自律和堅持。「我相信，職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始」。她感謝盧彥勳，更要表達深深的祝福！「你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力」。