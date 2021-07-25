疫情衝擊，彰化市老字號全台大飯店吹起熄燈號，全台大飯店位在黃金市區，更是熱門的婚宴場地，接受訂房到7月31日，並委託房地產業者求售，讓彰化人震驚，這家旅店，除了提供住宿，更充滿了許多彰化人和親朋好友完成婚宴的深厚記憶。

位在彰化市中正路上的全台大飯店，是彰化市歷史最悠久的飯店之一，營業超過30年，對面的富山日式料理，也是彰化名餐廳，很多彰化市人迎娶，就包下全台大飯店的客房。而彰化市沒有五星級大飯店，老字號的全台大飯店在過去以來也扛起彰化市最大的招牌。

但隨著疫情衝擊，遊客大減，旅店經營相當困難，而隨著彰化市房地產成長，附近地段推出大廈型住宅高樓也掀起注目，預售價格以每坪36萬元起跳，熾手可熱，全台大飯店尋求買主，除了旅店業者，建商也投入競逐。

群義房屋台中勤美公益店資深經理蔡進安表示，全台大飯店委託求售，開出底價3億1668萬元，確實有2、3組人馬表達高度興趣，包含了連鎖品牌旅館業者，還有建商，全台大飯店符合危老重建專案，拆除重建，可以取得容積獎勵，允建的樓地板面積多到2700多坪，建商也看好在黃金地段，打造大廈型住宅區群落。

全台大飯店第土地權狀335.78坪，是彰化登記第007號旅館，距離彰化火車站 2 公里，距離八卦山大佛風景區 3 公里，旅客評價都相當不錯，1樓是咖啡廳、2樓是會議廳、3樓與地下室是喜宴場所，高樓，共有102房和3廳。

群義房屋蔡進安表示，全台大飯店的土地方整，三面臨路，附近地段紛紛推出新建案，全台大飯店委託求售，已經吸引多方買家洽詢。