衛福部長陳時中今日宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意國內開放AZ跟莫德納疫苗混打，並納入高端疫苗為公費疫苗。時力立委陳椒華今日回應，請ACIP公布理由，莫使國人成白老鼠。

陳椒華指出，高端公司疫苗目前尚未通過第三期期中報告。針對今天ACIP通過高端疫苗可混打於第一至第三類人士，請衛福部公布ACIP通過理由，勿在資訊不足狀況下，使國人成為高端疫苗的白老鼠。

針對衛福部擬優先開放第1至3類第1針AZ疫苗接種者混打莫德納等mRNA疫苗，陳椒華表示，請ACIP公布通過理由，亦應向國人提出相關國際研究報告及本土研究報告依據，並公布ACIP專家委員名單以示負責。

陳椒華說，高端疫苗EUA通過後，由食藥署負責監管，ACIP應明確說明，是否在已確認監管情形下通過混打、以釐清混打風險發生時，中央疫情指揮中心指揮官、食藥署，及ACIP委員之相關責任。

陳椒華表示，不反對混打，支持依據科學資料，謹慎推動疫苗混打。前一陣子，台灣缺乏疫苗，因此疫苗混打尚不宜推動，隨著疫苗數量逐漸足夠，衛福部應建立本土防疫研究，依據科學數據評估，再謹慎研議是否開放疫苗混打。