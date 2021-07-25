現年40歲、奧運五朝元老的台灣桌球名將莊智淵，今天發揮出老將價值，4比3逼退阿根廷好手赫拉席歐，順利闖進東奧桌球男單第三輪。

成名於1999年的莊智淵，曾經被國際桌總評選為桌壇四小龍，早年與他征戰沙場的各國名將大多已退役，眼看著新生代不斷竄起，莊智淵始終憑藉著一股傲氣屹立於世界桌壇，他的奮戰精神享譽國際。

莊智淵運動生涯至今參加了5屆奧運6屆亞運，距離奧運獎牌最近的一次是在2012年倫敦奧運，當時他在4強賽敗給大陸好手王皓，銅牌戰遭到德國名將奧洽洛夫逆轉，與銅牌擦身而過。

年過不惑之齡的莊智淵，本屆東奧除了男單外，還將參加男團與男雙，肩上任務非常重，首戰輪空的他，今天次輪迎戰阿根廷選手赫拉席歐，一開始不熟悉對方打法5比11落敗，但在調整好腳步後立刻11比3、13比11反超比數，第4局雙方纏鬥許久，莊智淵9比11拱手讓人。

比賽來到關鍵第5局，體力成為勝負分水嶺，莊智淵5比11棄守，赫拉席歐取得聽牌優勢。第6局，莊智淵豁出去來打，每顆球都拚盡全力，11比8扳平戰線。

決勝局，經驗老道的莊智淵發揮了靈巧打法，逼得年輕的赫拉席歐出現多次失誤，並且喊出暫停企圖止血，但阻擋不了莊智淵的求勝腳步，8比4取得4分領先優勢，10比7逼出賽末點，隨著赫拉席歐回球出界，莊智淵打出令人激賞的一場勝仗。