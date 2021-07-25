我國選手在東京奧運開幕式出場時，日本NHK主播以「台灣」稱之，媒體不斷報導民眾及網友嗨翻，旅台日本資深媒體人與傳播學者均指出，5年前里約奧運開幕式時，NHK主播也喊過「台灣」，稱台灣為「中華民國」的人幾乎沒有，「先做功課，再來感動。」

中華代表隊23日在東京奧運開幕式出場時，日本NHK主播講出「台湾です！」媒體不斷炒作，強調嗨翻台灣人。旅台日本資深媒體人本田善彥表示，日本媒體在日常報導上，稱台灣為「中華民國」的人幾乎沒有，反之，稱大陸為「中華人民共和國」的也很少，一般都習慣稱之爲「台灣」以及「中國」。

本田善彥更提到，日本媒體報導兩岸關係相關新聞時，以「中台關係」的角度來播報，如此表述沒有政治立場，主要在於多數日本人不懂什麼是兩岸關係，能理解的是「中台關係」的說法。

至於東京奧運開幕典禮進場順序採日本50音入場，中華隊排在104個入場，日本議員長島昭久後來提到，台灣是按照「タ（ta）進場」，而不是「チ（chi）」，再加上NHK主播稱台灣，兩個舉動雙雙引爆台灣大批網友支持，認為主辦方如此的貼心安排就是台日友好。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，長島議員應該是誤解了。回顧過去幾次奧運，除了2008年北京奧運以中文排序之外，我國代表隊均被列為T字母梯隊，以2012年倫敦奧運開幕式為例，儘管大會司儀唱名是Chinese Taipei，但我國代表隊仍是接續在敘利亞（Syrian Arab Republic）之後，成為T字母中最先出場者，接下來才是塔吉克（Tajikistan）。並且在2016年里約奧運開幕式上，NHK主播也曾稱呼我國為台灣，這些影片Youtube上都找得到，「先做功課，再來感動。名嘴和網紅不宜瞎起閧！」

莊伯仲也提到，我國代表隊以T字母出場，係依據1981年洛桑協議的結果，時任國際奧會主席的薩瑪蘭奇指示，中華奧會依 Chinese Taipei 在奧林匹克通訊錄（Olympic Directory）中的排列順序，以英文代碼TPE而列於「T」組。但若有人要詮釋成Taiwan也未嘗不可，反正不影響出場序，更不會影響得牌數，不妨「一T各表」，歡喜就好。