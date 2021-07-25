本土新冠肺炎爆發後，北市申請急難救助件數暴增90倍，台北市議員王欣儀25日認為，現今政府紓困政策仍有疏漏，無法確實照顧到每一個人，因此北市府應儘速推動「善心溫飽關懷」計畫，解決部分市民朋友在發生急難事由時，因未能領取紓困或不足的情況下，能給予精準協助、達到餓肚清零。

根據北市社會局統計，今年因新冠肺炎疫情，5至6月申請急難救助件數就已高達3萬8319件，較去年同期422件相比成長逾90倍。

王欣儀指出，三級警戒至今重創多行業，許多商家被迫關門，員工因此失業或放無薪假，生活頓時陷入困境，甚至許多民眾在生活無著、三餐不繼下，小孩也無法得到妥善照顧，台北市在此次疫情期間，絕大多數類似愛心待用餐活動皆是由民眾自發辦理，日前國民黨立委蔣萬安也有推動，這些愛心店家即便疫情期間再辛苦，都堅持提供待用餐，幫助更多人度過難關。

她表示，據了解，新北市教育局先前推出幸福保衛站，透過4大超商及八方雲集建立關懷據點，協助發生急難事由的18歲以下學生及0至6歲兒童課後飢餓求助，且特別在疫情期間，原免費提供每份80元餐點，可加倍取餐1次提供160元餐點。

依新北市教育局統計，過去每個月約只有百人取餐，但今年6月到超商取餐就有4664人次，八方雲集也有876人次，取餐數增40倍，顯見現今極需要幫助的弱勢家庭非常的多。

王欣儀說，新北市幸福保衛站政策已推行9年，總花費約300萬，台北市身為全國「首善之都」，集眾多資源於一身，且又有災準金、二備金預算及covid-19捐款專戶等經費挹注，更應主動積極成立一整合平台，與民間企業、餐廳、超商結合，透過公私協力合作，照顧這些因發生急難事由的市民朋友，不至於為了吃而煩惱。

她要求，北市府應儘快先行推動「善心溫飽關懷」計畫，未來也必須持續推動，而政府除了協助提供餐點外，更應透過整體的扶助網絡支援整個家庭，建立相關照顧輔導機制，即時給予這些需求者關懷及協助，以避免衍生後續社會問題。