財政部7月25日公布最新一期2021年5~6月統一發票中獎號碼，千萬特別獎中獎號碼「51118051」統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎；另外，雲端發票專屬獎有５位百萬得主。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；一人在新北市永和區永騰門市購買100元的民生用品；一人於台北市內湖區東湖門市購買90元的民生用品；一人則在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買共65元的飯糰、飲料。

另外，５位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在台北市文山區新秀門市購買30元飲料；１人在台北市大同區長峰門市共花費114元購買御料小館冷凍食品、飲料；１人在新北市三重區美吉門市購買29元飲料；１人在新北市樹林區大展門市花費10元購買報紙；１人在台北市大安區仕吉門市花費共950元購買民生用品。