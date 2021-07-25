嘉義市立美術館27日降二級後，採預約優先入館，預約未滿時再開放現場民眾登記入場。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立圖書館27日以後開放民眾入館，分上下午兩時段，每場次上限50名。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立圖書館27日降二級以後，館內期刊閱報區、資訊檢索區、民眾自修室、視聽室影片觀賞區室仍不開放使用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

音樂廳採間隔座，進場人數上限426名。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應27日疫情警戒調降二級，考量維持場館內社交距離，以及加強清消，嘉義市立美術館、博物館及文化藝廊仍採預約優先入館，預約未滿時再開放現場民眾登記入場，另圖書館開放民眾入館，分上下午兩時段，每場次上限50名，音樂廳採間隔座，上限426名。

嘉義市文化局指出，配合中央疫情指揮中心二級調降及文化部相關指引，各場館仍需量體溫、全程戴口罩及實聯制，在維護民眾安全使用藝文場館的前提，室內仍採分時分流、管制入場人數及加強清消，戶外250人以上活動，必須提出申請，並送管制計畫辦理。

27日以後，市立美術館及博物館仍以2小時為一時段，開放最多100人入場，預約者優先，並開放20人以下小團體預約，若參觀人數未達上限，接續開放現場登記入場，文化局3、4樓的文化藝廊，則開放最多40人入場。

另包括市立圖書館、黃賓及世賢3處圖書館，除周一休館外，開放上、下午(9：00-12：00、13：30-16：30)二時段，開放最高50人入館，不採預約制，僅提供借還書服務。館內期刊閱報區、資訊檢索區、民眾自修室、視聽室影片觀賞區室仍不開放使用，且中午及傍晚落實館內清消，不開放民眾停留，至於預約取書得來速窗口，仍繼續提供服務，讓民眾上網預約、方便取書。

另文化局1樓演講廳及2樓一般閱覽室，考量動線管制因素，暫不開放。音樂廳部分，表演團體與觀眾分別由不同通道入廳，台上下間保持3公尺距離，觀眾區採間隔座，最多開放426名，另保留10名工作人員名額，加強廁所等公共區域清消工作。