中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（25）日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮提醒，迎風面有強對流發展的潛勢，今天苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，恐累積大量降雨，應慎防致災的可能。

西南季風到！中南部強對流恐致災 氣象局最新說明｜2021.7.25

大雨特報。(圖/氣象局)

今、明（25日、25日）兩天西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，台灣中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。

今(25)日南部地區有局部大雨發生的機率。(圖/氣象局)

氣象局同時發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，東南部地區已有焚風發生，今天白天花蓮縣縱谷，台北市、新北市，基隆市、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹市、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。