中醫師呂宗烟與圖文創作者許佩樺跨域共同創作，作品可見情境間融入中藥藥方，觀賞者能感受其療癒感。（蔡旻妤攝）

中醫師呂宗烟與圖文創作者許佩樺跨域共同創作，作品可見情境間融入中藥藥方，觀賞者能感受其療癒感。（蔡旻妤攝）

中醫師呂宗烟與圖文創作者許佩樺跨域共同創作，作品可見情境間融入中藥藥方，觀賞者能感受其療癒感。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館展出「療遇•療癒」創作展，由部立台東醫院中醫師呂宗烟與圖文創作者許佩樺跨域共同創作，顛覆一般想像的搭配，是許佩樺曾因陷入憂鬱而找呂宗烟治療，因此開啟這趟藝術旅程，將中醫草藥圍繞入畫作呈現，透過作品可看見其中療癒感。

日前許佩樺的愛貓年老生病，呂宗烟非獸醫無法對貓進行治療，只能設法改善其生活品質，雖送把貓往北部治療仍不幸離世，許佩樺也因此陷入憂鬱並尋求治療，呂也以中醫專業幫助她走出低潮。

「沒想到送走我的貓之後，變成我自己需要治療」，許佩樺長達3個月都出現胸悶、呼吸困難、食慾不振情形，從未料想中藥如此神奇，除了治療人的形體，也治癒了心靈；康復之後決定合作辦展，此次有別於她擅長的個人明信片創作，首度以畫筆描述別人的故事，得花更多時間揣摩情境、捕捉故事元素，也在創作中了解中藥植物的外型、功效，從中習得不少知識。

呂宗烟坦言，從國小後就未拿起畫筆，從發想至產出作品不到3個月，時間及技術上都非常具挑戰性，展覽原本預計明年開辦，但由於部東醫院日前成為專責醫院停診，讓他多了一些時間學習作畫。

呂宗烟一幅作品呈現描繪年幼時期看了鬼片因此對黑暗產生恐懼，晚上起床時發現父母不在身邊，整層樓一盞燈都沒有，帶著害怕的心情摸黑走下樓梯，走到轉角才發現全家人在樓下看電視，藉由燈光撫慰自身的恐懼並才放鬆心情，幼年的不安仍潛藏在內心，他以甘草、小麥、大棗及五色療法以平撫心神，以藥方圍繞畫作，舒緩孩童心中的不安。

美學館館長江愚表示，配合中央流行疫情指揮中心及文化部規定，室內應保持1.5公尺社交距離，因展示空間大小設有不同容留人數，請民眾參觀展覽前先行上網預約，如未預約直接抵達現場，則採一進一出方式控管人數。