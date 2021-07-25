苗栗公館鄉紅棗進入盛產期，卻遭烟花颱風帶來大雨造成裂果損害。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗公館鄉紅棗進入盛產期，卻遭烟花颱風帶來大雨造成裂果損害。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉北河村1戶農宅後方駁坎崩塌。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

烟花颱風帶來強風及豪雨，造成公館鄉即將收成的紅棗出現大量裂果，縣長徐耀昌特地前往實勘，發現受損面積已達30％以上，將由縣府報請農委會依天然災害救助辦法辦理現金補助。這次豪雨並造成公館鄉北河村一戶民宅後方駁坎崩塌，幸未造成人員傷亡。

苗栗公館的知名農產紅棗，從7月中旬起就開始進入量產期，日前徐耀昌還特地到公館石墻村，公館鄉農會總幹古雪雪一起推銷無藥害紅棗，不料，烟花颱風帶來大雨，卻讓成熟待收的紅棗不堪過強降雨，紛紛出現裂果。縣長徐耀昌獲報，24日上午特地趕往公館視察紅棗災損情形。

公館鄉農會總幹事古雪雲指出，公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，品質深受消費者青睞，目前全縣紅棗種植面積約有95公頃，其中公館鄉就有多達84公頃。縣府接獲地方反映裂果，縣府農業處立即在23日邀集苗栗區農業改良場、農糧署北區分署及公所人員，赴現場鑑定災損情況。

結果，勘災小組現場勘查紅棗裂果受損面積已達30％以上，縣府將彙整資料後報請農委會，依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，協助災農減少損失。

徐耀昌在古雪雲等人陪下，視察紅棗災損時表示，雖然有部分紅棗受烟花颱風影響，出現裂果問題，但有部分農友已事先自行雇工採摘再利用電力烘成高價值紅棗乾，可算是天佑苗栗。

這次烟花颱風帶來大雨，位在公館鄉北河村的一間農戶，24日一早就赫然發現屋後駁坎土石鬆動，略有崩塌，屋主緊張全程關注，當場目擊整片山坡滑落崩坍，幸好離屋舍還有段距離，並未造成人員房舍損失，但崩塌過程仍造成屋主驚嚇不已。