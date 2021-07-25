花蓮縣內莫德納疫苗將屆效剩餘量分別為，7／29-8／2屆效為0，8／2屆效剩餘210劑，8／2-6屆效則為2478劑。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

據中央流行疫情指揮中心截至23日數據指出，花蓮將到期的莫德納疫苗約5000劑，經花蓮縣衛生局訓問下，將到期的莫德納僅剩2600多劑，且目前已被預約完畢，30日前會完成清零，一劑都不會剩。不過，衛生局長朱家祥也反酸中央，目前手上還有最多的莫德納疫苗的應該不是地方政府，而是中央。

衛生局長朱家祥說明縣內莫德納疫苗將屆效剩餘量，7／29-8／2屆效為0，8／2屆效剩餘210劑，8／2-6屆效則為2478劑，將替欲接種第二劑的第1至3類對象、孕婦、因公出國急迫性需提前接種者，以及尚未接種的65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者。

因花蓮縣衛生局公布的數據和中央差異頗大，朱家祥說，經詢問下，才知曉醫療端先前為替鄉親接種，來不及在第一時間上傳批號至中央系統，才會出現如此大的差距，懇請鄉親不要錯意；另外，經查詢後，目前縣內剩餘的莫德納疫苗均已預約額滿，下周30日前會清零，若符合條件還想接種者，可嘗試電洽醫院或衛生所。

朱家祥也請有興趣了解疫苗剩餘量的民眾或媒體查詢，到底是誰的手上還有最多的莫德納疫苗，「應該不是地方政府，而是中央」。

朱也提到日前接獲很多鄉親詢問指出，自己在預約平台勾選莫德納疫苗，若照數據來看，縣內還剩下這麼多，為何還不能接種，他則坦言，自己其實也不知道，不過據他了解，中央應該還剩下蠻多莫德納疫苗。