女星方文琳是演藝圈著名的美魔女代表，擁凍齡顏值和姣好身材曲線的她，舉手投足俏麗，完全不像已56歲，愛運動的方文琳，今（25日）下午則在網上分享拉筋照，身穿黑色運動小背心、短褲的她，白嫩美肌和0贅肉身材被看光，畫面超養眼。

近日適逢東京奧運賽事揭開序幕，方文琳也在網上有感發文：「這幾天大家的關注應該都是奧運，好令人熱血沸騰也動容..能進奧運這條路非常非常的不容易..這背後的努力絕對不是我們能想像的..堅持一定會抵達自己想要的夢想」。

愛運動的方文琳提到，每樣運動都有迷人之處，也會反饋到自己身上，方文琳透露自己從不懂也不愛運動，到現在可以參加路跑，甚至完成全馬賽事，方文琳說：「現在我懂得調節呼吸、運用呼吸，所以在做任何運動就會比較得心應手」，而方文琳也提到，如果不愛喘的感覺，拉拉筋骨是她認為可以做，也是她每天必做，不僅運動好處多多，也會讓身形、體態變得更好看。

方文琳體態優美，高難度拉筋照讓網看傻。（圖／取材自方文琳臉書）

照片中，方文琳身穿黑色運動小背心、短褲入鏡，她抬腳、凹手等拉筋動作樣樣來，也讓方文琳的白嫩肌膚、一雙美腿和纖細身材全都露，體態相當優美，保養有術的方文琳看不出已56歲，網友也紛紛留言讚：「好美的身型」、「健康與美兼俱的妳！」、「高難度喔 好厲害」、「美女妳真的很厲害」。