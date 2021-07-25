台北市衛生局公布個案15642確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局公布個案15644確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局公布個案15661確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局公布個案15669確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局公布個案15652確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今公布5例確診者足跡，遍及銀行、市場、捷運站和大賣場，衛生局指出，個案15642在23日確診，職業為家管，曾在8、14及22日上午至士林市場，20日上午曾到陽信銀行；另外，個案15644在23日確診，可能感染源待釐清，交通工具為捷運，都是從西門站至台電大樓站間往返。

另一名個案15652也是在23日確診，初判可能感染源尚待釐清，為台鐵廁所清潔工，個案工作場域23日已完成清消，個案曾在18日下午4點35分搭乘大都會客運22路公車從吳興街站到世貿中心站，19日下午5點40分和20日中午12點搭乘大南客運266路公車，從松仁路站到世貿中心站；22日曾搭乘欣欣客運1路公車，從松仁路站至世貿中心站；18日至22日期間也曾搭乘捷運淡水線，從101站到台北車站往返。

個案15661為24日確診，職業為攝影工作者，初判可能感染源為案15634，20日曾搭乘捷運自明德站至古亭站；另名個案15669為23日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案為台鐵廁所清潔工，20日至22日曾負責清潔台鐵1樓（夾層）廁所，23日曾至家樂福北投店，個案工作場域及家樂福北投店分別於7／23及7／24完成清消，並請相關人員進行自我健康監測。

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