中央流行疫情指揮中心今(25)日拍板，打完AZ疫苗8周後可混打莫德納或BNT，衛福部草屯療養院醫師沈政男回應，他早就寫過很多文章呼籲開放混打，強調「腺病毒載體式疫苗＋mRNA疫苗」是當今保護力最強大的疫苗組合。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，ACIP專家會議整體討論後，認同可以混打疫苗，初步考慮，第一類至第三類，第二劑間隔8周以上可以打mRNA，但目前先以10到12周第二劑做相關規劃。

陳時中宣布專家同意「可混打」 高端疫苗納公費接種對象｜中時新聞網

沈政男今天在臉書表示，「我寫了多少文章呼籲開放混打？你如果一定要去看那些盲目護航AZ的文章，我也是沒辦法了。」他指出「腺病毒載體式疫苗＋mRNA疫苗」是當今保護力最強大的疫苗組合，不只比兩劑AZ強（中和抗體與細胞反應都高很多），也好過兩劑mRNA（中和抗體相近但細胞反應達三倍）。

沈政男解釋，因為AZ可誘發強大細胞免疫，Moderna或BNT可誘發強大抗體免疫，兩者混和以後雙效合一，保護力最好。當病毒入侵後，先由中和抗體將它吃掉，但跑進去細胞的病毒，就必須倚賴免疫T細胞來消滅。

沈政男強調，防疫是科學，「如果你知道打一劑AZ與打兩劑AZ對預防重症只差10%，就不會急著打第二劑AZ。打兩劑AZ的保護力更是不如混打，對群體免疫的幫助相對較小」。