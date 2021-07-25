大陸住建部城市交通基礎設施監測與治理實驗室、中國城市規劃設計研究院與百度地圖慧眼24日聯合發佈《2021年度全國主要城市通勤監測報告》，顯示2020年大陸主要城市總體60分鐘以上通勤時間的比重為12％，較上年度下降1％，其中，北京單程通勤需要耗時47分鐘、位居全大陸第一。

根據界面新聞報導，該《報告》以全大陸42個軌道運行城市中的2.3億人在去年9至11月間的大數據和通勤樣本為資料，從通勤時間、通勤空間、通勤交通三個方面10項指標，分析出大陸主要城市的最新通勤狀況。

據該《報告》資料顯示，2020年大陸主要城市總體60分鐘以上通勤時間比重為12％，年減1％，超過百萬人的極端通勤狀態得到改善。35個年度可對比城市中有25個城市降低、只有5個城市增加。其中西寧、廈門是改善最顯著的城市，瀋陽、長春、北京、重慶、大連的極端通勤還在增加。

而其中北京單程通勤時耗高達47分鐘，位居全大陸第一。在北京通勤空間半徑高達47公里，這嚴重影響城市居民的出行效率。現就讀於中國傳媒大學的研究生小趙透露，每天需要花費100分鐘以上時間從東五環到西五環，完成將近50公里的通勤。

由於通勤空間距離超出承受水準，也使得城市居民將縮短距離作為生活地選擇的重要因素。報告顯示，約0.6至0.7％的中心城區通勤人口把居住地從郊區搬回了城區。