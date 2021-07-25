俗話說，知人知面不知心，很多時候，眼前所見的事情並不全然是真相，有的人性情率直，會把喜怒哀樂都寫在臉上，活得光明磊落；而有的人則是笑面虎，他們往往在人前光鮮亮麗，卻在私底下陷害他人。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天秤座、天蠍座的人總是笑裡藏刀，最喜歡在背後捅人一刀，要多加提防，別被他們的形象所迷惑。

▍1.摩羯座

摩羯座的人自尊心很強，希望成為事業和生活中的王者，越是如此，嫉妒心就越強。尤其在職場上，摩羯座會想方設法讓自己更上一層樓，為了達到目的，他們會不惜在背後搬弄是非，只想踩著別人往上爬。同時，摩羯座很會裝無辜，他們會刻意與人親近，希望藉此得到有價值的內幕消息，建議要小心提防。

▍2.天秤座

天秤座是個搖擺不定的人，他們面對很多事情都很優柔寡斷，為了在人前保持光鮮亮麗的一面，他們會營造一副熱心腸的形象，但在微笑的背後，很可能藏著巨大陰謀。即使是面對不喜歡的人，天秤座也能表現得很友善，甚至還會關心對方，只會在轉身過後現出原形，開始大講對方的壞話，並沒有把對方當朋友。

▍3.天蠍座

天蠍座的人敢愛敢恨，非常愛記仇，當他們討厭一個人，或是遇到競爭者的時候，不僅僅是笑裡藏刀那麼簡單，你可以感覺到天蠍座明顯疏遠你，不會給你好臉色看。一旦等他們找到恰當時機，就會大動作採取報復行動，非要看對方得到悽慘的下場才肯罷休，建議沒事不要招惹他們。