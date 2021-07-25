馬來西亞奧運選手代表團23日登場東京奧運開幕式的畫面。

東京奧運登場，高顏值運動員成為全球迷妹關注焦點，馬來西亞媒體報導，24歲大馬泳將沈威勝（Welson Sim）23日東奧開幕式上雖然戴著口罩只露出一雙眼睛，但這「驚鴻一瞥」仍讓大陸迷妹們為之瘋狂，網友們馬上挖出他的舊照，封他為「馬來西亞金秀賢」。

綜合大馬媒體《中國報》、《光明日報》、《星洲日報》等報導，23東京奧運開幕式上，有「大馬飛魚」之稱的24歲馬來西亞游泳選手沈威勝奪走了其他大馬代表團選手的焦點，進場儀式中，他雖然戴著口罩，只露出一對濃眉大眼，但這「驚鴻一瞥」仍在大陸微博上造成轟動。

大陸網友的評論相當生動，包括「馬來西亞隊驚鴻一瞥的口罩帥哥」、「一晃而過的鏡頭我驚艷了」、「一分鐘內，我要這單眼皮帥哥的所有資料！」

不久後，這名口罩帥哥的個人資料及照片就全被肉搜出來了，正面照曝光後更引起大批迷妹瘋狂，許多人留言表示「正臉更帥」、「已被帥暈」，也有人直接封他為「大馬版金秀賢」。

據馬媒報導，沈威勝出生自馬來西亞砂勞越州，是馬來西亞頂尖泳將，是馬來西亞100、200、400、800公尺4項自由式全國紀錄保持人，在2016年巴西里約奧運上成為大馬史上第一位以A級標準入圍奧運的選手。不過昨（24）日登場的東奧400公尺自由式項目上，他僅游出3分58秒25的成績，無緣晉級決賽，與自己過去3分49秒29的紀錄保持相差甚遠，他今（25）日稍晚還要參加200公尺自由式比賽。