俄羅斯將7月最後一個星期日定為國家海軍節，所以今年的海軍節是在7月25日，再加上今年正逢俄羅斯海軍成立325周年，依據「逢5擴大」的原則，因此今年增加了海上閱兵，俄羅斯總統普丁也親自出席。不過由於 COVID-19 疫情，因此只有官員觀禮，沒有觀眾。
俄羅斯衛星網報導，俄羅斯將彼得大帝在1696年的改革，定為俄羅斯海軍的成立年份，因此今年是325週年，其中彼得大帝建立彼得堡，既是新的經濟中心，也是第一個海軍基地，因此聖彼得堡的海上閱兵式又比其他艦隊來的更盛大。
今天聖彼得堡集合了俄羅斯海軍50多艘艦艇和潛艇，包括威力強大的光榮級巡洋艦，它具有24枚大型超音速反艦飛彈，雖然問世接近40年，但震懾力仍然很強，另外也有近年新造的驅逐艦與防防艦，包括戈爾什科夫元帥號、格里戈洛維奇上將號、咆哮號反潛驅逐艦等等，雖然噸位不超過5000噸，但是對現在的俄羅斯海軍來說算是夠用。以及剛完成的喀山號戰略飛彈潛艦應該也在。除了海上軍艦以外，空中部分也有40多架飛機和直升機會凌空飛掠。
幾個與俄國關係相對良好的國家，包括印度、巴基斯坦和伊朗海軍，也會派出自己的軍艦前往。
文章來源：Rehearsal of Russian Navy Day parade in St. PetersburgNavy Day Parade Held in St. Petersburg Russia
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