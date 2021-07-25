中央流行疫情指揮中心24日公布莫德納疫苗將屆剩餘數量，25日抗議電話、臉書灌爆，都在詢問「快過期疫苗可預約施打嗎？」彰化縣衛生局長葉彥伯表示，莫德納疫苗都會在這幾天打完，總共有5535劑，疾呼中央要發布訊息之前，請先了解地方執行情形，避免鄉親誤解。

中央流行疫情指揮中心公布莫德納疫苗剩餘數量，要求各地方衛生局於7月28日前，調回各醫院及各衛生所7月31日以後尚未規劃、預約之疫苗輛，中央收回，另行規劃使用。並公布各縣市剩餘的圖表，彰化縣7／29至8／2屆效56劑，8／2屆效798劑，8／2-6屆效5236劑。

訊息一出，鄉親都奈不住，掀起探詢風暴，紛紛納悶，「有就打，為什麼要壓」、「可以預約剩餘疫苗嗎？」還掀起疾呼「即將到期的疫苗可以趕快給有意願的民眾施打嗎？」

彰化縣衛生局長葉彥伯今天公開說明，中央昨天公布彰化縣將屆疫苗劑量，實際上都是已經計畫匡列要施打的疫苗，包括給第一類及第二類（醫事人員及中央及地方政府防疫人員）登記造冊施打第二劑者 1926人、經中央指示第三類高接觸風險第一線工作人員港埠貨櫃人員 280人、第七類中央專案 560人、第九類高風險疾病者（19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者罕見疾病及重大傷病）已造冊1380人、孕婦第1及2劑 1012人，以及居家隔離接觸者 375人。

葉彥伯建請中央發布訊息之前，還是先了解地方執行的情形，畢竟在不了解第一線執行的期況，發布這些訊息，會讓地方產生誤解。

縣長王惠美也強調，縣府資訊公開透明，所有劑量和施打對象的去處，都會做完整的整理，公布在網站上，讓鄉親了解。