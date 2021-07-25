台灣3級警戒實施兩個多月，衛福部長陳時中最新防疫民調曝光，據媒體報導，民進黨於7月所做陳時中最新民調結果顯示，防疫表現滿意度為56.1%，不滿意度為41.2%，與今年1月初相較，陳時中滿意度大幅下滑了17個百分點。

據《聯合報》25日報導，民進黨於7月初所做內部民調顯示，陳時中防疫表現滿意度為56.1%，不滿意度方面則高達41.2%。若與今年1月初同為民進黨所做民調相較，陳時中滿意度從73.5%下降為56.1%，不滿意度則從23.6%上升至41.2%。

值得注意的是，過去陳時中因滿意度極高，被視為綠營有望角逐2022台北市長的可能政治人之一。但今年5月因台灣本土新冠肺炎疫情的大爆發，據《ettody新聞雲》同為7月公布的2022台北市長民調結果顯示，若2022台北市長選舉，由國民黨立委蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安的支持度為49.7％，大勝陳時中的34.5%，目前支持度差距為15.2％。

資深媒體人黃暐翰20日則在政論節目解讀蔣萬安、陳時中兩人PK，他指出，去年9月時，蔣萬安、陳時中的民調為43%比39%，但經過今年5月的疫情，陳時中顯然有傷到，陳時中的民調從39%掉到34%，掉了5%。