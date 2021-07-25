花蓮東大門夜市降至二級警戒期間，總量管制人數提升至3000人，不過僅開放3處出入口，民眾進入前均行實聯制、量測體溫及消毒等作業。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府秘書長張逸華說明二級警戒花蓮東大門夜市及餐廳內用相關措施。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內第一劑疫苗涵蓋率已達到28.5％，眼見27日警戒降級將至，花蓮縣政府不敢掉以輕心，除了東大門夜市仍維持外帶，要求娃娃機攤位須派員駐守並隨時消毒，針對餐廳內用部分則一律依中央準則辦理。

花蓮縣政府秘書長張逸華指出，據縣內旅宿業者及協會表示，目前住房率已增加至3成許，關於旅宿業者造冊接種疫苗一事，觀光處上周已請公、協會盡快完成彙整，仍待中央核定，不過旅宿業者等待造冊接種時，亦可利用1922系統預約接種。

二級警戒期間，張逸華說，為保護鄉親健康，觀光客必去的東大門夜市，全區總量管制容留人數從2500人提升至3000人，仍僅開放3個出入口，進入前均行實聯制、量測體溫及消毒等作業，攤位依然只能外帶，不開放內用，攤商則需佩戴雙層口罩。遊戲攤位雖恢復營業，不過娃娃機攤至少須派1員駐守，確實實聯制並隨時替機台消毒。

針對餐飲業者內用規範，張逸華說，除飲食外應配戴口罩，入口處量體溫、噴酒精，以及維持用餐環境良好通風，還有不同桌顧客間保持1.5公尺以上間距等等，均依中央流行疫情指揮中心指引原則施行。

二級警戒期間，縣府仍不開放崇德海域獨木舟等海上活動，壽豐鄉鯉魚潭的天鵝船及遊艇、瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟等活動是否鬆綁，則待主管單位於26日公告。

另外，縣內37處失智據點將於27日開學，衛生局長朱家祥說，相關的工作人員目前已有50％已接種疫苗，不過需接種滿14天才能服務失智者，未接種者，則需檢附3天內的PCR篩檢證明；受照顧者接種率則達70％，未接種者多為健康因素、長輩無意願及家屬擔心疫苗產生的風險。

由於中央流行疫情指揮中心未將失智據點服務人員納入公費施打對象，加上目前公費疫苗預約平台僅開放48歲以上接種，使得較年輕者在工作上大受影響，朱家祥建議中央，應將他們納入公費疫苗接種對象，藉以提升接種率，讓家屬無後顧之憂；至於其他據點是否開放，則依中央準則辦理。