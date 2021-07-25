張姓男子在line群組留言「110 年5月18日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元」，因被人檢舉遭依違反《社會秩序維護法》移送。張男供稱，點連結進去只是有趣的圖，「只想給大家笑一笑」。台中地院簡易庭認為，惡作劇哽圖難使人產生畏懼或恐慌、影響公共安寧，而裁定不罰。

裁定書指出，張姓男子110年5月19日晚間20時30分許，在Line群組留言「福利來鑼～110 年5 月18日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元」，並提供「申請詳情」連結。案經民眾向衛生福利部疾病管制署的署長信箱檢舉後，警方以張男散布不實謠言，影響公共安寧行為，違反《社會秩序維護法》而移送台中地院裁處。

張男到案供稱，他轉貼該訊息並未沒有查證真假，但因為「連結點進去只是一張有趣的圖，大家點進去就會知道是好玩」，「只想給大家笑一笑」。

台中地院簡易庭勘驗發現，點入該連結網址確為惡作劇哽圖，一般人應該可輕易瞭解該訊息並非真實，難使人產生畏懼或恐慌的負面心理，並影響公共安寧程度。

法官認為，張男在新冠肺炎（COVID-19） 疫情嚴峻期間，接收該疫情訊息，未加思考、查證而張貼該訊息，確實有欠思慮，有可議之處，但此外，並無其他相關事證，且行政院是否決議發放補助金，須透過公部門所管道查核真實性，難以認定會使人產生畏懼或恐慌的負面心理，而達影響公共安寧的程度，不符違反《社會秩序維護法》相關構成要件。