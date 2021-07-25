《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日在直播影片中指出，綠營對台北市長柯文哲窮追猛打，是為了邊緣化國民黨，並透過在2022年的台北市長選戰和2024總統選戰中營造「三腳督」的態勢得利。不過，藥師林士峰指出，柯文哲是最有機會跳脫藍綠的人，而民眾黨也非所謂淺藍，但他也認為，能改變台灣的必然是執政黨。

林士峰今(25日)在臉書上表示，仍然會有一些傳統的思維告訴你，票源重疊的兩個人，在三腳督之後，會讓第三方得利，「這個是我們國家的人民需要仔細思考的事，你是因為支持他才投下你神聖的一票，還是因為討厭某一個人，而寧可去支持你認為有勝選機會的B，而不是支持你認為對國家發展比較好，但是仍然正在崛起中的C呢？」

林士峰認為，柯文哲是台灣最有機會跳脫傳統藍綠戰爭的人，2014年的柯文哲披的是綠營光環，但是2020年的柯文哲成立的民眾黨披的不是藍營光環，至於有人會認為比較多泛藍的人支持民眾黨，是因為2020年的選舉，民進黨相當漂亮的拿下了很高的票權，而在支持蔡英文卻不是支持民進黨的人，他們不是淺藍，而是第三勢力的族群。

林士峰指出，民眾黨不是淺藍政黨，是目前台灣最大的第三勢力政黨，而時代力量也正從淺綠政黨轉型蛻變成第三勢力之中，他也相信有不少支持民眾黨人的想法，都是希望能透過支持第三勢力，讓立法院能有抗衡的力量，而不是任由下一個執政黨也拿下過半的立院席次，而因此缺乏監督執政的機制。

林士峰補充，大多數的人投票時不會採取分離投票，也因此你會發現，當只有兩大政黨競爭時，拿下執政權的那個政黨，也很容易拿下過半的立法院席次，但不管執政黨以及他們的支持者怎麼轉移焦點，萬變不離其宗，「能改變台灣的必然是執政黨」。