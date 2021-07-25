在轉播東京奧運的報導時美國國家廣播公司(NBC)沒有展現完整的中國地圖，遭到大陸官方譴責，指稱這種做法「傷害了中國人民的尊嚴和感情」。另外大陸騰訊公司在網上轉播開幕式，出場隊伍輪到台灣出場時突將畫面切換到一場談話性節目上，等到切回開幕式轉播時，連中國隊出場畫面都已結束，遭到網民猛烈批評。

《美國之音》報導，為了NBC播出的中國地圖與大陸官方立場不符，中國駐美國紐約總領事館在其官網上發表聲明說，「地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整。」而NBC奧運頻道在轉播東京奧運開幕式上使用了一張不完整的中國地圖，「影響十分惡劣」。中國敦促NBC認識此一問題的嚴重性質，並採取措施糾正錯誤。

報導說，NBC使用的一張中國版圖示意圖中勾勒出中國大陸地圖的「雄雞」模樣，下方則有一個帶著五顆星的紅色球體，球體就位於台灣和南中國海所在的位置。畫面上大部份都是穿著紅色運動衣的中國運動員，中國示意圖只在畫面左下角一小部分。目前NBC未對中國的指責作出回應。

最近幾年美國電視與網路新聞及節目中使用中國地圖示意圖時，經常遭到大陸網民的批評，主要指責這些概念化的地圖缺了一些大陸官方非常重視的部份，例如台灣、南海島礁、藏南地區等，這些外國媒體在製圖時並未了解到中國對地圖與主權關聯的敏感性，因此多次因網民或官方挑出地圖的問題而開道歉。

在東京奧運開幕式上遇到麻煩的還不只是外媒，大陸的《騰訊網》在進行開幕式轉播時也遭到批評。該網的現場轉直播視頻播放號台灣代表團入場前突然將畫面 切換到一個脫口秀節目長達20分鐘。等到恢復開幕式直播的時候，連中國代表團入場過程也已經結束。此一做激起了網友的強烈批評，要求騰訊公開道歉。

騰訊網在台灣隊與中國隊出場時將畫面切換隊至談話節目，遭到網民罵翻。事後公司發表聲明表示，臨時中斷畫面是因為版權問題。（圖／微博)

報導說，騰訊切換畫面也有不得已的苦衷，這次隊伍出場序是按各隊日文發音排序，因此將台灣隊排到了中國之前，但日方安排的台灣隊出場舉牌也標明日文的「台灣」，騰訊認為播出這個畫面違反中共宣傳部門的規定的，因此將面畫面掐掉，等到恢復直播畫面時中國代表團入場卻已經結束，此一結果造成大陸網民極大不滿。

騰訊視頻事後對此回應稱，「奧運開幕時多個網站均直播開幕式表演，騰訊也跟進了該時段節目直播，此係對點播版權超範圍使用。當直播到 20:43，我們收到版權方要求立即停止超範圍使用，下線直播流。非常抱歉因為我們的工作給大家帶來非常不好的體驗，在此我們鄭重致歉。」雖然聲明提出因越權直播而臨時中斷，卻未說明何以20分鐘後又恢復直播，網上仍是罵聲不斷。