雙人團體「浩角翔起」成員阿翔，2011年與辣妻Grace結婚，婚後生了三名子女，不料2019年被拍到與好夥伴謝忻街邊車吻，讓老婆傷透心，但Grace選擇原諒，如今夫妻感情雨過天晴，Grace對婚姻生活已能侃侃而談，但近日她卻表示，曾在深夜朝身旁熟睡的老公呼巴掌，還坦言出手有帶著憤怒的情緒。

阿翔與謝忻不倫戀曝光後，Grace回收了老公，給婚姻與家庭再一次機會，如今已修補與老公阿翔的關係，Grace事業運也上升，成為談話性節目的固定班底，不料最近在《聽媽媽的話》節目中，表示某次睡覺時被蚊子騷擾，蚊子停在熟睡的老公臉上，她沒多考慮就出手賞巴掌，直接把阿翔打醒。

Grace解釋，她家在15樓，沒遇過甚至沒想過蚊子會飛這麼高，不料對面正好在蓋房子，蚊子就跟著房子建設的進度越爬越高，那段時間她幾乎每晚都在對抗蚊子，某天她打蚊子打了一整天，被鬧到完全不能睡，最後還熟能生巧，表示打到第8隻時她已經超熟練，「隨手(往臉上打)就可以打到了！很多！」。

當天凌晨，Grace看見一隻蚊子停在老公臉上，一心急就直接出手，往阿翔臉上打過去，現場來賓虧她是帶著情緒在攻擊，Grace也認了確實如此，理由是她辛苦打蚊子打到凌晨4點，「你給我睡這麼爽！」，覺得心情實在很差，而阿翔被打醒後，不悅地問老婆：「妳幹嘛？」，才終於得知家裡發生什麼事情，最後是把家裡所有的孔洞都封起來，還裝上自助式紗窗跟音頻驅蚊器，才擺脫蚊子。