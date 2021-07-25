台北市衛生局接獲通報，台北車站外包清潔公司自7月22至24日累計4位清潔人員確診新冠肺炎，其中，2名居住台北市、2名居住新北市；北市副市長黃珊珊25日與警察局、衛生局及產業發展局等相關局處至現場，通知1樓店面自25日下午2點起全面停業3天，至7月28日復業，車站售票作業照常運作不影響。

北市衛生局調查，確診的清潔人員平日工作範圍於售票大廳1樓至地下1樓之夾層廁所，台鐵已針對台北車站前述夾層(東1、東3及西3門)公廁封閉清消靜置3天，其他公共區域廁所加強清消頻率，旅客或民眾如有需求，可至地下1樓或2樓如廁。

衛生局指出，針對疫調結果除匡列接觸者，並請相關單位針對台鐵巡查人員及1樓門市人員造冊，通知員工自主健康管理並前往北市7家免費PCR篩檢醫院採檢，復業時須持陰性證明才可上班。

北市衛生局表示，今新增7例新冠肺炎確診，分別為4例男性、3例女性，發病日介於7月23日至24日；個案居住地分布以萬華區2例為最多，其次為信義區、大安區、文山區、士林區及北投區各1例；其中2例為已知感染源、3例尚待進一步研判、2例疫調中，北市將持續做精準疫調。

北市衛生局做一周疫情分析， 7月18至24日中央公布新增確診個案計44人，較前一周減少19人，各行政區仍以萬華區人數最多（11例)，大安區次之(8例)、士林區6例、中正區和內湖區各5例、北投區3例、文山區、松山區及信義區各2例。

衛生局指出，其中11例為解除居家隔離前採檢陽性個案，感染源以家戶感染為最多，包括士林區有4例為一家人陸續在居家隔離初期確診。

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