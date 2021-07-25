YouTuber團體「反骨男孩」的美女成員蕾菈（Lyla）擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話尺度無極限，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，而總是不吝嗇分享好身材的蕾菈，就豪曬性感自拍照，她扣子沒扣好，傲人美胸快撐爆襯衫，畫面惹遐想。

照片中，蕾菈頂著俏麗短髮、身穿白色襯衫入鏡，她大方解開胸前鈕扣，讓黑色內在美若隱若現，而在蕾菈自拍的邪惡視角中，由上往下拍的視角，讓她傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈大秀性感還不只如此，在她的自拍照中，蕾菈還戴上眼鏡，照片散發知性氛圍，網友紛紛狂讚「知性美女好性感阿」、「這系列我喜歡」、「好性感的蕾拉」，反骨男孩團員培根也直呼：「請懲罰我吧」，還釣出蕾菈幽默回應：「掐脖子」。

蕾菈雖然貴為性感女神一枚，不過她其實相當親民，有網友就發問「若是講直白的，會認為自己靠奶才紅的嗎？」對此，蕾菈則展現高EQ回應：「我覺得沒有什麼紅不紅」，蕾菈認為是自己剛好被外界看到，並且喜歡這樣的她。而蕾菈在18歲生下女兒、並獨自撫養孩子長大，育有6歲女兒的她，被網問到「被那些人說二手貨的心情，會不會很氣，蕾菈加油」，對此，蕾拉則表示，她已經麻木了，但還是會忍不住飆粗口回嗆酸民「我想怎樣就怎樣，你們可以罵我，為何我不能罵你？！」