女星吳怡霈擁有甜美的外型，2009年離開新聞主播的工作，往演藝圈發展，在節目主持與戲劇作品上，都有不俗的表現，曾提名金鐘獎自然科學紀實節目主持人獎。吳怡霈在社群平台上，分享最近的生活心情，向來好脾氣的她，卻發文罕見動怒。

吳怡霈昨天（24日）在社群現實動態分享心情：「有些人，自以為自己可以指手畫腳別人的人生，原本我很憤怒，甚至打算寫長篇大論罵人，但後來看到美麗的夕陽雲，氣就瞬間消了。」令外界許多朋友相當震驚，吳怡霈究竟是遇到什麼事，她卻沒有向外界做其他的說明。

吳怡霈罕見動怒貼文內容。（圖/吳怡霈 IG)

吳怡霈經常在社群和粉絲朋友們，分享自己做甜點、其他美食料理教學影片，如：奶油餅乾千層蛋糕、舒芙蕾起司蛋糕、雲朵蛋、辛炒麵等等，喜愛烹調料理的她，許多粉絲朋友覺得：「相當賢慧！」、「霈料理真的不是蓋的」、「怡霈很像料理達人喔!」吳怡霈會親自回應網友們，提出料理相關的問題。

吳怡霈相當有耐心，製作甜點。（圖/吳怡霈 臉書）

吳怡霈經常分享料理，許多粉絲相當喜愛。（圖/吳怡霈 臉書）

吳怡霈除了喜歡料理之外，也經常分享時尚穿搭教學，2015年在東區開了一間飾品店，今年即將邁入第6年營運，她表示：「會開這一間店，是因為本身在演藝圈工作的關係，經常需要打扮與出席許多活動，所以經常需要搭配一些飾品。好的飾品單價較高，所以希望能有一個中價位的飾品，讓大家來購買。」吳怡霈相當開心飾品店開了第6年，未來會再增加店裡不同的商品種類，讓大家來選購。