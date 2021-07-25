在談戀愛時，只要能遇到對的人，每個人都能迅速墜入愛河，搜狐網命理專欄分享，獅子白羊、天蠍金牛、射手雙子這3組星座配對最合拍，相似的個性及感情觀讓他們互相吸引，激烈的愛火一發不可收拾，堪稱天造地設的一對。

▍1.獅子座＋白羊座

獅子座和白羊座都屬於火象星座，因此非常相配。獅子座個性開朗大方，白羊座熱情衝動，他們面對感情都非常直率，沒有矜持，所以根本不會害羞，因此兩人的發展會非常迅速，愛火一發不可收拾，就連旁人都能感受到粉紅泡泡。

▍2.天蠍座＋金牛座

天蠍座和金牛座的感情觀非常類似，天蠍座一向待人冷漠悶騷，唯有遇到喜歡的人才會變得執著狂熱，而金牛座平常看似中肯老實，但是一遇上愛情，就會變得無比熱情，因此當他們遇見彼此，就會產生奇妙的化學反應，激發出強烈的情感。

▍3.射手座＋雙子座

射手座和雙子座都是真性情且嚮往自由的人，他們認為快樂至上，不太在意別人的眼光，在個性上有非常相似的特點，因此很快就能一拍即合，變成志同道合的朋友，一旦他們看對眼，往往會瞬間陷入熱戀，一起放飛自我，堪稱天雷勾動地火的組合。