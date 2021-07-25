台中市一名櫃姐與人夫五度「連結」遭正宮抓包，慘挨告上求償精神撫慰金，櫃姐稱「她抵擋不住人夫溫柔的攻勢，才不慎犯了錯」，一審判要賠100萬元，案經上訴，台中高分院審酌經濟能力，改判櫃姐要賠60萬元較合理。

判決書指出，正宮主張為人夫的配偶，婚後育有2子女，但櫃姐小晴（化名）卻與人夫發生婚外情，曾於2019年12月至2020年4月間五度在汽車旅館發生性行為，私通款曲達9個月的時間，已嚴重侵害了她的配偶權，向法院求賠償2人連帶賠償100萬元精神撫慰金。

小晴坦白，她與人夫在2019年5、6月間仍是普通朋友，7月才變成男女朋友，在仍是普通朋友時就知道人夫已婚，但她在人夫不斷地溫柔攻勢下犯了不該犯的錯誤，深感自身錯誤，並向正宮致上歉意，希望法官能從輕裁量。

一審時，台中地院法官判定，小晴侵害正宮配偶權屬實，參酌雙方經濟能力，法官考量人夫的資力頗豐，判定正宮請求的賠償金為合理，判2人要連帶賠償100萬元為合理。

案經櫃姐上訴，請求降低賠償金，高等法院台中分院法官認為，小晴與人夫的行為造成正宮精神上極大的損害，正宮因此需前往身心科診所就診，但參酌櫃姐年收入約26萬餘元，並曾申請紓困貸款；人夫年收入近311萬餘元等，改減撫慰金為60萬元定讞。