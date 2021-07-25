新北市議員唐慧琳25日驚傳病逝，她去年初拖著病體主持完國政配板橋選前之夜後，到醫院檢查發現罹患癌王「胰臟癌」，這一年多來低調抗癌，仍持續為地方爭取建設，但她今(25日)不幸因病情惡化去世。回憶起過去曾經共同奮戰，前高雄市長韓國瑜也對此感到十分不捨。

韓國瑜今(25日)在臉書上表示，慧琳議員這一路走來，始終堅毅、敢言，條理清晰、是非分明，在為國家社會服務奉獻的道路上無畏地勇往直前、無懼地挺身而出。

韓國瑜指出，去年得知唐慧琳罹癌後，我們幾位好朋友錯愕又憂心，數次前往探訪，當時唐慧琳見到我們仍然不改堅強，然而她也曾透露，自己最放心不下的就是年幼的孩子。對於外界都稱慧琳是為「俠女」，「但在我眼中，她更是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家」。

韓國瑜回憶，過去在選戰中，他有幸曾多次和唐慧琳並肩作戰，只要是為了國家正義、人民福祉，唐慧琳總是全力以赴、毫無保留，「慧琳，妳辛苦了，如今妳終於遠離病痛，盼願妳在天上繼續照看妳最放不下的幼子、雙親、以及妳最掛心的中華民國，中華民國我們會繼續為妳守護！今天，天地同悲，而妳，丹心常在」。

網友們也留言回應，「一路平安，萬般不捨。我們會繼續努力，無所畏懼」、「永遠的女俠，永遠的戰將！痛失英才，令人不捨，義行義舉永留我們心中，祝您一路好走」、「除了不捨還有更多的心疼，一路好走」。