國民黨新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌第三期，25日驚傳過世，享年49歲。唐慧琳罹病後期轉趨低調專心治療，曾自拍影片強調會堅強奮戰到底。去年11月她更抱病出席「秋鬥」，現身高呼「反萊豬」。聽到唐慧琳病逝，國民黨台北市議員李明賢表示，不捨又難過，最敬重的好友，一路好走，他也透露唐慧琳的一個小故事

李明賢25日在臉書貼文表示，今天一早，他聽到這個令人遺憾的消息，不捨又難過。他還透露唐慧琳的一個小故事，指在2020總統大選投票前一晚，他跟唐慧琳一起上中天節目，看到一旁的唐慧琳手上掛著醫院的住院手條，他連忙驚問「怎麼了？」一旁唐慧琳居然不經意說：「我從醫院偷溜出來的」。在錄影廣告空檔，主治醫生看到直播還打電話來罵人：「趕快回醫院！」那一刻，他們才知道唐慧琳生重病，而且抱病也要替國民黨發聲講話。若說愛國家、愛國民黨，誰能比得上唐慧琳？

李明賢接著表示，平日在梳化間，唐慧琳偶爾也會談到家裡小朋友，煩惱教育問題；談到先生，眼角也會閃亮，那一刻，俠女也有柔情，唐慧琳更是愛家愛小朋友的好媽媽。

李明賢說，他跟唐慧琳認識，最早是從政論節目開始結緣，後來工作、選民服務都有許多交集，唐慧琳就是做什麼都是勇往直前、全力以赴的俠女風格。他最後不捨說，最敬重的好友，一路好走。

網友紛紛表示，「難過，正義女俠一路好走。」、「真的很難過又不捨，國民黨少一位戰將，國民黨請加油拿出戰鬥力，別讓俠女走不開！」、「國家又少了一個戰將了。」、「記得年改時，總是看到妳上政論節目為軍公教仗義執言，為了公理、也為了是非勇往直前，像您如此具有俠義精神的民代已經不多了，敢言人所不敢言的那又更少了。」