全國疫情三級警戒維持逾2個月，許多外籍交換學生失去打工機會，喪失經濟來源，生活受影響，立委蔡適應與台灣頭國際文化交流協會、國際獅子會300 A 2區台北太極藝術美學獅子會得知後，今天捐贈白米、泡麵等糧食，希望維持學生們的日常生活。

蔡適應表示，基隆市有約84名新南向的交換學生，自從全國進入第三級防疫警戒後，許多餐廳、飲料店不再需要工讀生，導致他們被減班，甚至失去原有工作機會，少了生活費，只能伸手向家人拿，為讓學生們不用擔心衣食問題，希望透過民間社團協助，幫助這群學生。

蔡適應指出，今天由4位來自印尼的學生代表接受捐贈，每位學生受贈白米一公斤、一箱印尼泡麵、餅乾等食物，希望維持他們的日常生活，共同與國人度過疫情嚴峻的影響。

代表印尼學生的台灣頭國際文化交流協會理事陳雅頓說，許多印尼、東南亞來台灣留學的學生，多半依靠在台灣的打工賺取生活費，受到疫情的影響，目前都只能尋求家鄉父母的幫助，很感謝民間社團願意伸出援手。