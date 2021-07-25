疫情導致百業蕭條，服務業與食材供應者跟著遭殃，連帶許多家庭頓時無薪，生活艱困不已，國際佛光會中華總會為此發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食業者，透過e化升級提升競爭力，並同步發動會員訂餐行動，支持相關產業復甦。

國際佛光會中華總會表示，過去一整年來，佛光山《人間福報》挨家挨戶聯繫、拍照、撰文、菜單收集相關資訊，逐步彙整建立「蔬食地圖」，建構「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，目前已協助全台超過4800家業者加入、近2000家業者提升網路能見度，盼提升訂單量。

國際佛光會中華總會指出，未來將持續擴大到8000至1萬家業者，同時將攜手綠色公益基金會，規畫長期專為餐飲業者開立的網路行銷課程，以利近萬家業者數位轉型。

國際佛光會中華總會提到，目前正透過全台500多個分會，發動全體會員共同推行「e起復蔬、全民相挺」計畫，踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體行動力挺業界復甦。待數位即網路工程到達一定階段後，期待全民都來享用養生又美味的蔬食，行有餘力之下，更希望大家能發心幫助有需要的人。

至於如何使用與加入這項平台，國際佛光會中華總會說，目前一般消費者可透過「蔬食地圖」，找到想吃的餐點後訂餐；餐飲業者，只要有意願e化升級，也可直接在「蔬食地圖」上新增餐廳資訊，或直接聯絡主辦單位尋求協助。

佛光會總會長趙怡說，這波行動，佛光會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援。現在百業等待復甦，需要發揮人飢己飢的精神，將自己的一份愛，透過簡單的訂餐，傳達給更多人，同時又能延緩地球暖化，一舉數得。

趙怡強調，非常希望透過共同的參與，讓更多受苦中的業者與民眾看到希望，看到愛心在流轉。