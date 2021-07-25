國民黨立委林為洲日前曾公開表示，要把手臂留給國產疫苗，並認為政治人物要言行一致，呼籲綠營立委、第二類官員都應該捲起袖子，響應總統和副總統，支持國家疫苗隊，隨著國產疫苗即將上場，他表示，他的第一劑就選擇打國產疫苗，並希望政府讓民眾「有選擇要與不要的權利。」

林為洲表示，一般民眾很難判斷國產疫苗通過CDC專家委員會的EUA藥證緊急授權，合不合專業規範，「民眾只能選擇相信或不相信。」就像去藥房買止痛錠，選擇相信有通過藥證的藥，「也許以自己的經驗做判斷，或聽聞朋友的使用意見，僅此，大概不會特別研究其中的藥理，或當時通過藥證上市的程序。現在，國產疫苗要上場了，民眾信者信，不信者不信。」

林為洲認為，關於國產疫苗，有兩點是民眾應有的權益，「一是有選擇要與不要的權利。政府絕不能以行政權，壟斷操控疫苗施打的排程，刻意讓民眾無從選擇。」

第二點是民眾有權要求所有認同、曾宣傳並支持認同國產疫苗的專家學者、民代、名嘴率先施打，林為洲表示，「曾經力挺國產疫苗的官員、學者、專家、民代、名嘴，率先以行動證明自己的立場，挽起袖子，打國產疫苗，不論是第一劑或第二劑。言行一致，是政治人最基本的的本份。」