公費疫苗已開放18歲以上、符合第九類對象民眾接種，一名18歲女大生分享自己打完AZ疫苗後的超慘經驗指出「頭痛到很像被大卡車撞到」，她連吞了6顆普拿疼，仍止不住高燒及身體四處爆痛，因此發文呼籲跟她一樣年紀的不要輕易嘗試。

這名女大生昨(24)日在《Dcard》表示，自己被列為第九類施打對象，她22日打完AZ疫苗後，肩膀、施打處酸痛，平常很怕熱的她，23日凌晨突然覺得超級冷，蓋了冬天在蓋的厚毯子，但到早上7點仍完全睡不著，起床後就發燒了，食慾也不是很好，很像得腸胃炎般不舒服，只能吃很清淡的東西才不會噁心，吃完東西然後吞第一顆普拿疼。

原PO指出，23日上午11點又再吞了第二顆普拿疼，但完全沒有退燒的跡象，中午體溫來到39度，貼了退熱貼後，下午3點再吞第三顆普拿疼，不料關節痛、手痛、胸痛、頭痛、頭暈什麼症狀都出來了，而且全身超級酸痛。

之後她又陸續吃了三顆普拿疼，依然持續發燒至38度，燒了大概1天多，並伴隨全身痠痛、關節痛、頭痛、噁心、食慾不振；反觀跟她同一天打的母親，已經退燒也不太酸痛了，因此她呼籲跟她同樣年紀要打AZ的人，普拿疼一定要準備夠，還要買運動飲料補充電解質，退熱貼也一定要有。

貼文一出引起熱議，有同樣18歲的網友回應「晚上3點多發燒38度，吃完普拿疼退燒，想睡也睡不著」、「我也18，真的只有陣亡兩個字可以形容」、「晚上燒到40度，超級不舒服」；也有網友表示「每個人對疫苗的副作用程度都不同」、「再痛苦也沒有確診新冠然後變重症痛苦吧」、「有得打就不錯了！」