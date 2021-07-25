Sandy（吳姍儒）跟隨爸爸吳宗憲腳步進入演藝圈，在主持界創出一片天，今年還出書多了個作家身份，不時會在社群網站分享心情，用文字撫慰人心，可今（25日）她突然吐露一直受到騷擾，讓她決定全數封鎖刪除，直言不會再輕易姑息。

Sandy表示，一直收到各種留言私訊騷擾她和她的家人，自己平常很少有任何反應，因為她知道自己沒做錯任何事，「但這次我發現輕易姑息，就會允許壞掉的酵繼續發下去。」讓她決定從此以後「不想看到的帳號會全數封鎖刪除」。

Sandy透露自己不是爆氣反擊，只是覺得有畫界線的權利跟義務，也是保護照顧自己的感受，最後喊話「不重要的人沒有資格出現在我的人生」。

Sandy喊話不想看到的帳號會全數封鎖刪除。（圖／翻攝自IG）

Sandy日前才宣布無限期停更瀑布文，似乎遇到一些徬徨迷惘，原來她是為了讓自己專心籌備第二本書，預計於明年1月推出，但創作後期似乎有些卡關，才令她決定更新社群網站的長文，

而日前《小明星大跟班》睽違2個月開工，她也坦言因為太久沒跟外界接觸，擔心變得不擅長說話，笑稱：「會不會等下拿著麥克風不知道講什麼」，反倒是吳宗憲頻喊不想錄影，似乎還沒收心，並分享居家防疫的心得：「要在生活中找到樂趣，老外是用時間工作、生活，台灣人則是用時間工作、休息，生活跟休息是不一樣的，吃的多睡的多，對身體又不好，所以我要在生活方面有所改變，就是維持這種不太愛工作的心態，這樣是最快樂的。」讓Sandy聽完哭笑不得：「他入行40年，我都還沒活過40歲，沒有他那種程度的認知和豁達啦。」