衛福部長陳時中自去年負責防疫工作以來，受到不少民眾的支持，民進黨也對他寄予厚望，並不斷有陳時中可能在2022年參選台北市長或新北市長的聲音出現，不過，民進黨最新內部民調卻顯示，陳時中的防疫表現滿意度有56.1%，不滿意度有41.2%，且陳時中的滿意度較上次調查時大跌17個百分點，而此事也在網路上引發網友討論。

前民進黨立委郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨內部民調顯示，陳時中的滿意度從今年1月的73%，現在跌到56%，主要就是因為疫苗政策和3+11爆發，事實上老百姓心裡有把尺。

同時，此事也在PTT上引起網友熱議，「還有這麼高？」、「太高了吧，都採訪綠粉是不是」、「民進黨一堆粉專側翼媒體這樣洗，證明有效」、「被藍白打成那樣居然還有五成以上」、「就說關鍵時刻粉綠就會歸位了」、「跟姚文智當年的民調一樣吧」、「不是花大錢砸下去了，怎麼只宣傳到56%」、「綠營內部調查才50幾坦白說有點低吧」、「做民調的居心叵測」、「內部民調還只能勉強過半，有點慘」。

有的網友則說，「好啊，讚喔來選台北市長」、「台北市長就是他了，最低票紀錄」、「快選台北市長」、「還有那麼高，快出來選台北市長吧」、「如果上了，台北以後有會議紀錄嗎」、「牙醫歌手選北市吧，應該會比姚文智多1000票」、「快選台北市長但要記得有會議紀錄哦」、「無法想像選舉怎麼輸」、「不意外，疫情降低開始講選舉了」。