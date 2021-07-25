楊肅浩出身宜蘭頭城。（典選音樂提供）

楊肅浩去年以首張專輯《噶瑪蘭的風吹》進軍歌壇，一舉入圍本屆金曲獎台語男歌手獎，將與伍佰、荒山亮、許富凱、浩子共同角逐，競爭激烈。27歲楊肅浩除了歌手身分，還是宜蘭高中的國文老師，得知入圍當時，他正在準備隔天期中考的試題，而學生們則比他還興奮。

身兼教職及音樂人，楊肅浩認為做音樂遠比教書複雜許多，但能夠以老師的位置去創作音樂，不是任何人都能擁有的機會，「教師工作對創作人而言是種資源，也可以帶給孩子們不同經驗」，無形中讓他多了一份責任感，如何將音樂結合文學，在這個時代引起共鳴。

楊肅浩的雙重身份，也讓他首張專輯的製作過程非常辛苦。他當時白天在宜蘭教書，晚上則須趕到台北錄音，常常只能趁深夜回程時，在客運上準備隔天一早的課程內容。有時候還因觀念不同與製作團隊發生衝突，「一次我坐車回宜蘭，下了站走到萊爾富，很難過有些事無法被理解而落淚，但隔天睡醒，再面對工作時突然覺得自己長大了」。

壓力帶給他的，除了難過與成長，也教會他如何面對「得與不得」，「有時候總想要別人照著我的方式走，但如果試著把耳朵打開，你會發現，其實別人對你的期待並沒有惡意」。過程中即便陷入低潮，他仍有一套自我解救的方法，「我的信念是要音樂好，面對問題就是解決問題最好的方式，只要能這樣想，任何負面情緒都打不倒我」。

由於疫情影響，本屆金曲獎典禮延至8月底舉行，楊肅浩坦言曾擔心本屆典禮辦不成，「有安慰自己這次如果真的沒辦也沒關係，下次也許還有機會，能獲得大家的肯定很開心，但即便得了獎，也不會讓我的創作能力突然變強，下一張能不能持續得到肯定，這才是做音樂的初衷」；對於其他入圍者，楊肅浩視偶像伍佰為勁敵，「從小就聽伍佰老師的歌，印象很深刻，老師的作品很棒，也是位很棒的人」。