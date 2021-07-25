鹿港第一公墓發現許多具歷史價值古墓碑和地下文物，還有玉器被隨意丟置，文化局近日公告徵詢廠商，進行試掘和探勘計畫，以確認考古文化資產價值 。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港第一公墓發現許多具歷史價值古墓碑和地下文物，還有玉器被隨意丟置，文化局近日公告徵詢廠商，進行試掘和探勘計畫，以確認考古文化資產價值 。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港第一公墓3年前計畫設置太陽能電廠，包商進駐開挖，文史工作者發現陪葬陶瓷、玉器被隨意棄置，還有清同治年間之「女同歸所」、「萬善同歸」等墓碑，2019年全區列為暫定古蹟，彰化縣文化局近日公告徵詢廠商，進行試掘和探勘計畫，以確認考古文化資產價值。

鹿港是台灣最早開發地區之一，鹿港第一公墓諸多遺物見證歷史，2007年禁葬期滿，自2009年公告起掘，未自行起掘墳墓，由公所代為起掘。

3年前鹿港鎮公所計畫在鹿港第一公墓設置太陽光電發電系統設施，在2017年底完成未起掘分墓調查，並自2018年7月開始遷葬整地，施工期間陸續發現了許多重要墳墓和地下文物，文化局緊急要求鹿港鎮公所停工，並於2019年1月召開文資審議委員會，將鹿港第一公墓全區列為暫定古蹟。

目前發現具有歷史價值古墓碑，包括「女同歸所」是1872年鹿港敬義園所建的女性無主墓，還有「萬善同歸」、「武廟開山比丘瑞珍禪師」、「后土」、櫟社詩人施家本之墓等。

文化局表示，2019執行基礎調查後，經彰化縣文化資產審議會決議針對發現疑似遺址區域，依文化資產保存法程序辦理相關計畫，將安排試掘及探勘計畫，進行田野調查、相關文獻分析、考古遺址試掘。

文化局指出，鹿港第一公墓，目前現存墓葬約49門，具有清代及民國時期之墓塚，並於該公墓西北側發現疑似遺址。進行試掘、探勘後，出土遺物將進行整理與科學分析等，並分類編號、保管維護及典藏，提出文化資產價值分析及後續指定和列冊與否之評估與保存建議，製作遺址資料表，辦理成果說明會。