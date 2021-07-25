台南市一名女子小禎（化名）懷疑前男友與其女助理小誼（化名）有鬼，便在臉書社團發文，貼出小誼與男友的照片，並稱「這個助理很愛爬男人的床」、「XXX爬床爬好爬滿」等，經小誼提告，台南地院判小禎要賠2萬元賠償金。

判決書指出，小誼主張，小禎懷疑她與其前男友關係密切，便心生不滿，於2020年10月間於臉書社團《爆怨公社》貼出她與其男友的照片、姓名，內文寫下，「我為了這段感情，四處去問神明，神明告訴我，這個助理很愛爬男人的床」、「神明告訴我這個助理很毒」、「XXX（指小誼）坐好坐穩、爬床爬好爬滿」等語，小誼不滿遭小禎毀損名譽，因此常做惡夢，便提告求償精神撫慰金。

小禎聲稱，她發文當下有喝酒，精神狀況不佳，至於她所張貼的臉書內容中，她並沒有將小誼的全名貼出來，也有把小誼的照片打上臉部馬賽克，看不出來是在說誰；況且，小誼每周都與她的前男友家人出遊，實在不曉得有做惡夢的情況。

此案刑事部分，經台南地檢署起訴，台南地院依犯散布文字誹謗罪，處拘役30日，得易科罰金。民事部分，台南地院法官認為，雖小禎聲稱發文時的照片經處理，姓名也有遮蔽，但審酌貼文截圖後，一般人極容易可由上下字推知內文所指之人即是小誼，因此不採信說詞。

法官判定，小禎僅因個人心生不滿，即在臉書社團貼文，已造成小誼在精神上、心理上感受到難堪，客觀上也足以對小誼的品德、身分、人格造成貶低，審酌雙方經濟能力後，判小禎要賠2萬元定讞。