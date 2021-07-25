7萬多劑莫德納疫苗快過期，台北市就有1萬多劑。針對疫苗殘劑問題，台北市長柯文哲妻子陳佩琪醫師質疑，中央回收剩餘疫苗後要如何處理？她還透露，殘劑問題讓她和柯文哲好幾天沒講話。陳佩琪今(25)日表示，她昨天想表達的是，既然莫德納殘劑搶成這樣，那為何有「即期疫苗」不開放給民眾預約？她更忍不住直言，不需要為了「順時中」完全棄械吧？

陳佩琪今在臉書上表示，每天預約的病人打完後還有剩餘，且量超過0.5CC，就叫殘劑，也就是先前花蓮有人跑到跌倒，北市是有人排10幾個小時等待的那種，殘劑需開瓶6小時內打完，至於昨天說北市還有幾千到一萬劑左右快過期的莫得納，則比較像即期食品，所以叫「即期疫苗」較合適。

陳佩琪解釋，她昨天想說的是，既然莫得納殘劑搶成這樣，那為何有即期疫苗不開放給民眾預約呢？前三類和孕婦的第二劑若需求沒這麼多，就往下開放年齡層預約，疫苗是要求打得多和快，雖然現在中央接管疫苗預約系統，但難道北市府不能爭取按自己的疫苗剩餘量， 重啟自己的預約系統嗎？「就像立委說的北市一天打5萬劑沒問題，一萬劑幾小時就打完了，但要開放讓人預約啊？！」

陳佩琪認為，跟病毒作戰，就是工具要多，尊重中央的預約系統運作，但每個地方有自己的需求，實在不需要為了順時中順到完全棄，她並指出，僅在七月第一周幫人打過莫得納， 而這些人都是北市府自己預約系統在六月底前約來的病人， 七月開始預約系統全被中央接管，接下來幾個循環都僅能預約AZ，意思是將近三周沒得約莫得納，莫得納解凍效期只28天，當然會有快過期的問題，「昨天我只是想表達北市府難道不能重拾預約系統讓莫得納打完嗎？」

陳佩琪還發現，疫苗會造就夫妻冷戰， 但相信疫情摧殘之下，有些夫妻感情變更好，並舉出在門診時遇到來施打疫苗的一對夫婦的事情為例，當時她正苦思要用什麼科學的立場回答那位太太的問題，旁邊的護理師出手相助，她倒很老實，直接回應，「昨天是按莫得納原廠的仿單約28天，今天中央的公文來了，改規定成10-12周以後打第二劑…」，陳佩琪感嘆，「唉！老實說 ，現在當醫生也沒什麼專業好對人說嘴的啦，人家說了算」。