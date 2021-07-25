知名AV女優三上悠亞從偶像團體SKE48出道，退團後轉戰AV界讓她的人氣翻漲，受封「國民AV小天后」，擁有大批粉絲追隨，日前她出道滿六週年，在專訪中被問道：「這一行誰是最大的競爭對手？」三上悠亞也首度揭開她的頭號對手竟是她。

三上悠亞在特別發行的長篇影片中，被AV男優清水健（しみけん）問道：「誰是最大競爭對手？」她先是露出為難的表情，接著才回答，「沒有競爭的心情，不過因為有共演過，所以印象非常深刻，而這人就是高橋聖子。」

三上悠亞也高EQ巧妙迴避尷尬問題，將問題改為「沒見過面但會在社群網站上關注的對象」，坦言自己有很欣賞的女星，「覺得石原希望的社群經營得不錯，雖然沒見過面，但蠻喜歡她。」女神也難得露出小粉絲的一面。

事實上，三上悠亞開始拍攝成人片已經6年時間，期間累積超過70部作品，她曾透露自己的片酬能夠買下東京世田谷地區的兩間房子，相當驚人，近來她也積極經營社群平台，還發展副業創立服飾品牌，曾10分鐘進帳1500萬，晉升小富婆。