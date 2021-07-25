旗津爆民眾落海 疑父救6歲兒跳下海 雙雙失蹤 18:562021/07/25 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旗津爆落海事件，警消搜救中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市旗津區貝殼博物館前海域，驚傳有父子落水意外，疑似6歲兒子及父親雙雙被海浪沖走，警消獲報後出動8車13人前往搶救，目前失蹤2人均還未尋獲，這對父子的家屬目前已經抵達現場，警消仍在救援當中。 老翁陳屍台中航空站候車亭 現場無外力介入警鑑識中 北市松山區旅店驚傳火災 1青年命危送醫搶救 #警消 #父子 #旗津 #貝殼館 #落海失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旗津落海父子遭大浪捲走下落仍不明 明晨繼續搜救 22:332021/07/25 社會 長榮再傳4,616萬元違約交割 04:102021/07/24 財經要聞 跟章魚妹學生存 04:102021/07/24 時論廣場 烟花來襲 中和警風雨中助迷途失智婦返家 19:392021/07/25 社會 台南首家派出所內設幼兒園 優先收警職子女 13:222021/07/25 生活 台東開放餐廳內用 熱氣球研議中 17:372021/07/24 生活 三重路樹遇大雨傾倒 壓垮廢棄住宅波及6機車 11:072021/07/24 社會 烟花颱風海警解除 中央災害應變中心撤除二級開設 13:112021/07/24 生活 野人出沒注意 台中街友全身赤裸藏仰躺排水溝嚇壞民眾 09:222021/07/25 社會 台中賓士車飛衝6米深柳川影像曝光 駕駛疑脫困後落跑 08:252021/07/24 社會 羅嘉翎奧運跆拳道奪銅 洪孟楷：新北三芝的驕傲 21:232021/07/25 政治 社會熱門新聞 櫃姐5度連結人夫挨告 淚崩自白「擋不住他溫柔攻勢」 - 社會 11歲男孩拿新手機 伯父好奇看了相簿嚇壞 秒要他媽報警 - 社會 貨車國道衝磅秒吞9萬罰單 司機冤喊「燈沒亮」 真相曝光逆轉 - 社會 神明開示「女助理很毒會爬上床」 她怒PO文爆料結局好慘 - 社會 嫩男花6200約熱褲辣妹「連結」 嫌技巧差報警殺價也遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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