他們租下一幢三合院左護龍，想打造別具閩南風格的民宿。（張毓翎攝）

他們租下一幢三合院左護龍，想打造別具閩南風格的民宿。（張毓翎攝）

莊昆寶（中）、黃偉璋（左）和黃姓友人在疫情肆虐下逆勢而為，籌備成立「三個臭皮匠之家」推展農村觀光遊程。（張毓翎攝）

疫情襲來，重創餐飲行業，許多商家不敵虧損，紛紛貼出頂讓告示，可是台南市後壁區卻有3個人在疫情肆虐下逆勢而為，在無米樂社區一幢傳統的三合院，籌備成立「三個臭皮匠之家」，以推行「慢食、慢活的農村旅遊」為宗旨，提供住宿、用餐及導覽遊程，邀民眾吃在地、食當季、遊當地。

後壁在地人莊昆寶、黃偉璋邀一名黃姓友人，共同籌組成立「三個臭皮匠之家」，規畫除了販售在地風格的日式便當和桌菜料理，也結合地方米食文化、農村產業元素，推展農村觀光遊程，為迎接疫後旅遊新商機。

莊昆寶17歲那年獨自一人到台北日本料理店打拚，從零開始學習，迄今已在餐飲業奮鬥40多年，曾當到一家餐廳的主廚職位，專攻日式及中式料理，7年前為了生病的父親，毅然決然辭去工作，返鄉照顧家人。「有捨才有得！」他說，也因回到後壁後，漸漸找回對故鄉的認同及關懷。

黃偉璋與莊昆寶從國小到國中都念同一個學校，職業軍人退伍後，他跳到領隊導遊領域，已擔任17年導遊。「以前一個月得繞台灣3圈」黃偉璋說，過去常帶陸客全台跑透透，近年兩岸關係限縮了陸客來台灣自由行，去年他也返回家鄉，協助在地社區營造工作。

近日莊昆寶、黃偉璋與黃姓友人商量後，決定租下菁寮國小旁一幢三合院左護龍及倉庫，打造別具閩南風格的民宿，希望結合無菜單料理及懷舊遊程，讓旅客走入田埂間、碾米廠等在地景點，體驗愜意、有趣的農村生活。