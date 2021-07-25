羅嘉翎擊敗NIG對手歡喜慶祝(季志翔/攝)

台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎首度參加奧運就挺進4強，儘管沒能闖進金牌戰，但她在25日晚間登場的銅牌戰以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌，成跆拳道隊史最年輕的奧運奪牌選手。

183公分的羅嘉翎出身跆拳道世家，是台灣首位在世青完成連霸的女將，剛升上大一的她首度出征奧運賽場卻絲毫不怯場，前2戰分別以20比18、18比7擊敗對手，挺進4強賽。

雖然羅嘉翎在4強賽以5比28不敵美國18歲小將佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），無緣爭金，但她並不氣餒，稍作休息後在台灣時間晚間7點30分在銅牌戰再度出賽，

銅牌戰羅嘉翎的對手耶索夫是今年非錦賽女子57公斤級金牌，雖然她在8強賽落敗，但靠著對手一路挺進金牌戰，讓耶索夫獲得敗部出線的機會。

第一回合雙方都先用側踩試探，羅嘉翎先靠正拳攻下1分，再靠中端攻擊取得2分，第一回合踢完取得3比0領先。第二回合雙方都未得分，第三回合耶索夫靠著連續2次中端攻擊反超，但羅嘉翎利用身高優勢上端得分要回領先，在最後12秒上端穩住勝果，奪下銅牌。

(季志翔/攝)

(季志翔/攝)