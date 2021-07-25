新北市刑警大隊偵七隊追捕逃亡年餘的毒品通緝犯46歲隋姓男子，昨（24日）晚跟監至台北市民生東路，逮捕過程中遭隋嫌駕車衝撞，警方開兩槍仍遭頑強抵抗，帶隊的副隊長李明華擊破車窗，與隋嫌爭搶方向盤，手臂已雖被玻璃割傷，仍浴血奮力將隋嫌拖下車壓制逮捕。

新北刑大表示，隋姓因毒品案件去年遭新北地檢署發布通緝，迄今已逃亡1年多，且逃亡期間續以販毒為生，甚至在新冠肺炎防疫期間仍持續販毒。警方掌握情資，向新北地檢署聲請指揮，由於隋嫌生性狡詐多疑，警方經長達月餘跟監蒐證，昨日鎖定隋嫌行蹤，持搜索票、拘票執行逮捕行動。

昨晚8時許，偵七隊幹員在台北市民生東五段巷內發現隋嫌停車在路邊打瞌睡，遂以2台偵防車前後包抄，堵住逃脫動線，隨後幹員上前喝令隋嫌下車，隋嫌竟開車企圖逃逸，並前後衝撞偵防車，幹員見情況急迫，先是對空鳴槍制止無效，隨即朝輪胎開槍。

警方遭遇頑強抵抗，副隊長李明華遂持鐵撬擊破車窗，伸手與隋嫌爭搶方向盤，導致雙手手臂都遭玻璃割傷，當場血流如注，其他幹員立即上前協助，合力將隋嫌拖下車，壓制在地逮捕。

由於李明華傷勢不輕，同仁立刻將他送醫，李明華才剛在右手臂縫了12針、左手腕縫4針，隨後又趕回隊部協助偵訊，同仁見狀均表不捨，拜託他返家休息。李明華說，同仁們一個月來跟監、埋伏辛苦那麼久，他只是受點皮肉傷，並無大礙，大家不用為他擔心。

警方在隋嫌車內及藏匿處共起獲海洛因14公克、安非他命35公克及疑似販毒所得20萬元等證物。偵訊後，全案依毒品、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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