菲律賓日前宣佈不終止與美國簽署的《訪問部隊協議》，即將到訪的美國防部長奧斯丁亦表明美國是盟友對抗中國威脅的可靠夥伴。專家認為，儘管菲總統杜特蒂不斷向北京示好，但卻未獲北京認同，加上兩國在南海島礁的爭議升高，未來杜特蒂將重新向美國靠攏。

《美國之音》指出，菲律賓德拉薩列大學(De La Salle University)國際研究教授卡斯楚(Renato Cruz De Castro) 在美國智庫詹姆士城基金會 (Jamestown Foundation)舉辦的中菲關係與美國戰略研討會上表示，菲律賓長期以來一直是美國的盟友，但2001年以後艾羅育政府開始轉向對美國和中國的等距三角關係，其後的艾奎諾也是親美反華派。但2016年杜特蒂總統上任後，對中國採取一種史無前例的「綏靖政策」(Appeasement policy)。

蘭德公司（Rand Corporation）高級研究員格羅斯曼（Derek Grossman）則認為，杜特蒂上任後的首要任務概括為「再見華盛頓，你好北京！」目的在吸引中國的基礎設施投資，並期待中國軟化在南海的行為。但哈德遜研究所高級研究員、前巴基斯坦駐美大使哈卡尼（Husain Haqqani）則認為，杜特蒂下了賭注，卻賭輸了。

格羅斯曼說，杜特蒂任內曾多次訪中，積極參與中國的「一帶一路」論壇，但至今卻一無所獲。他希望與中國擱置主權爭端聯合勘探開發南海自然資源，也沒有發生。在杜特蒂明年6月任期屆滿前，這些都不太可能發生，反而是中國在南海的活動卻不斷加劇。

報導說，中國在南海海域大量的漁船與菲律賓發生多次衝突，最近還有2百多艘船隻聚集在牛軛礁附近避風，令菲律賓飽受威脅。杜特蒂對中國漁船的態度則反反覆覆，而隨著中國在南海上的威脅升高，明年菲國又要舉行大選，杜特蒂可能會轉向美國。

杜特蒂在2015年競選期間即已明白表示反美態度，去年還宣佈終止1998年與美國簽署允許美軍在菲訓練演習的《訪問部隊協定》。不過前幾天菲國防部長洛倫紮納 (Delfin Lorenzana)公開表示，《訪問部隊協議》不會終止，只會添加一些執行協議的附錄。

杜特蒂一直不願強調2016 年對它有利的南海國際仲裁，但是去年中杜特蒂對美國的態度大幅逆轉，還在聯合國大會上表明南海仲裁是事實，不能推翻。格羅斯曼說，杜特蒂對美國的態度轉變，證明「菲律賓除了美國，沒有任何人可以依靠，因為中國對菲律賓構成了生死攸關的威脅」。

哈德遜研究所亞太安全專案主席克羅甯(Patrick Cronin)認為，這種現象看來像是菲重大外交政策轉變，實際上是杜特蒂的戰略，他希望在美中之間獲取杠杆，取得平衡，擴大菲律賓的整體利益。他3次暫停廢止與美國協議，卻持續以終止協定來威脅美國。杜特蒂喜歡玩這種政治遊戲，但實際上是一隻跛腳鴨總統，因為菲國軍隊內部和整個社會對美菲聯盟的支持，已到了後冷戰時期最高的程度，這也是美國國防部長奧斯丁訪問菲律賓的主要目的。

他指出，奧斯丁在東南亞將訪問新加坡、越南和菲律賓，剛好沿著南海兜了一圈。期間發表的談話將涉及南海國際仲裁、疫苗供應以及武器出售。